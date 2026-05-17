Под Самарой ищут пропавшего без вести пенсионера и его внука
В Самарской области ведется розыск пропавших без вести 82-летнего Олега Барышникова и его четырехлетнего внука Макара Шинкарева. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
16 мая пенсионер с внуком покинули дом в Советском районе Самары на автомобиле Lada Largus бежевого цвета, направляясь в сторону села Новый Буян Красноярского района.
Сотрудники полиции несколько раз связывались с Олегом Барышниковым по телефону, однако из-за дезориентации он не смог сообщить точное местоположение или маршрут движения. По предварительным данным, мужчины могли заблудиться в лесном массиве вблизи села Новый Буян, но их точное местонахождение остается неизвестным.
В поисковых мероприятиях задействованы участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировки с описанием внешности и автомобиля направлены в правоохранительные органы и волонтерские отряды.