Под Самарой ищут пропавшего без вести пенсионера и его внука

В Самарской области ведется розыск пропавших без вести 82-летнего Олега Барышникова и его четырехлетнего внука Макара Шинкарева. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

16 мая пенсионер с внуком покинули дом в Советском районе Самары на автомобиле Lada Largus бежевого цвета, направляясь в сторону села Новый Буян Красноярского района.

Сотрудники полиции несколько раз связывались с Олегом Барышниковым по телефону, однако из-за дезориентации он не смог сообщить точное местоположение или маршрут движения. По предварительным данным, мужчины могли заблудиться в лесном массиве вблизи села Новый Буян, но их точное местонахождение остается неизвестным.

В поисковых мероприятиях задействованы участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировки с описанием внешности и автомобиля направлены в правоохранительные органы и волонтерские отряды.

