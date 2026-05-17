Путин поблагодарил Токаева за визит в Москву на День Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с его днем рождения. Помимо поздравлений, он поблагодарил коллегу за его недавний визит в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем и президент Абхазии Бадра Гунба

Фото: пресс-служба президента РФ Справа налево: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем и президент Абхазии Бадра Гунба

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы с вами тепло пообщались 9 мая в Москве, — указано в тексте телеграммы на сайте Кремля. — Признателен, что вы смогли приехать на празднование Дня Победы - нашего общего великого праздника».

Также Владимир Путин заявил о международном авторитете господина Токаева и большом уважении, которым он пользуется на родине. Казахстанский политик внес неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений своей страны с Россией, добавил российский президент.