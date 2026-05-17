В Башкирии собираются открыть музей имени народного художника СССР

В Абзелиловском районе рассматривают возможность открыть музей имени народного художника СССР Ахмата Лутфуллина. С таким предложением выступил глава местной администрации Айрат Аминев на встрече с исполняющим обязанности министра культуры Башкирии Фануром Шайхисламовым.

В 2028 году будет 100 лет со дня рождения Ахмата Лутфуллина, который родился в селе Аскарово — административном центре Абзелиловского района. «Художник мирового уровня, наш земляк. Давайте создадим в районе музей его имени? Собрать картины, сделать точку притяжения для туристов и для нас самих», — написал господин Аминев в соцсетях.

Ахмат Лутфуллин учился в Ленинградском архитектурно-художественном училище, Уфимском театрально-художественном училище и Государственном художественном институте Литовской ССР. Его самыми известными работами являются «Три женщины», «Первомай в ауле. 1930-е годы», «Прощание. 1941 год», «Моление о дожде».

В 1960 году живописец стал членом Союза художников СССР. В 1982 году Ахмата Лутфуллина признали народным художником РСФСР, а в 1989 году — всего Советского Союза.

