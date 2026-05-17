Недорогие квартиры исчезают с рынка

В Москве из продажи исчезают недорогие квартиры в новостройках на стадии котлована. В апреле предлагалось 1,6 тыс. таких лотов в сегментах эконом- и комфорт-класса. Это исторический минимум, сообщают аналитики компании «Метриум». При этом на столичный рынок за предыдущий месяц не было выведено ни одного нового проекта. Спад предложения в бюджетном сегменте сопровождался ростом цен на 20% в годовом выражении.

Сейчас многие девелоперы переводят строящиеся дома из комфорт-класса в бизнес-сегмент, пояснил член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев. По его мнению, бюджетное жилье может вообще надолго исчезнуть со столичного рынка:

«Ситуация с предложением жилья касается прежде всего массового сегмента. Речь идет о новостройках комфорт-класса, и в Москве эта тенденция наблюдается уже давно. Фактически застройщики предпочитают выводить на рынок проекты бизнес-класса — по крайней мере, именно так они их позиционируют: "бизнес", "комфорт-плюс" и так далее. В результате массовый сегмент — эконом- и комфорт-класс — постепенно уходит в прошлое. И такая ситуация сохранится надолго. По крайней мере, до тех пор, пока застройщики не поймут, что им нужно сокращать затраты, возвращаться к комфорт-классу и продавать жилье по более доступным ценам.

Проблема в том, что цены уже очень высокие, и откатиться назад будет непросто. В целом ничего неожиданного не происходит — просто в текущих условиях это выгоднее. Застройщики ориентируются на те продукты, которые лучше продаются. Массовое жилье сейчас менее рентабельно, поэтому проекты "комфорт-плюс" все чаще позиционируются как бизнес-класс. Не боятся ли девелоперы падения спроса? В старой Москве, внутри МКАД, массового сегмента фактически уже не осталось, но продажи продолжаются. Значит, застройщики не считают, что спрос исчезнет».

Дефицит предложения в новостройках на стадии котлована вскоре может повлиять на весь рынок недвижимости. Однако существенного подорожания московского жилья не произойдет, говорит управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Пока я вижу этот рост скорее на бумаге — по реальным сделкам такой динамики не наблюдается. К тому же делать выводы пока рано: мы анализируем только последний квартал. При текущем отсутствии новых денег на рынке я не вижу предпосылок для роста цен в Москве на 10-15%, о котором говорят некоторые коллеги. Более реалистичным выглядит куда более умеренный сценарий. Тем более что сейчас в Москве уже практически невозможно найти квартиру дешевле 350 тыс. руб. за квадратный метр».

Согласно данным компании «Метриум», в первом квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках комфорт-класса выросла до отметки 417 тыс. руб. В бизнес-классе она достигла 546 тыс. руб.

Андрей Загорский