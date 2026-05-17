Торговый центр «Мега» в Химках не открылся после атаки БПЛА

Торгово-развлекательный центр «МЕГА Химки» приостановил работу. Представители ТРЦ не уточнили причины и сроки.

«По техническим причинам ТРЦ МЕГА Химки временно закрыт, — указано в заявлении площадки в Telegram. — Пожалуйста, следите за обновлениями о возобновлении работы в наших официальных каналах».

Утром 17 мая администрация Химок сообщала о последствиях беспилотной атаки в городе. В частности, были повреждены частный и многоквартирные дома. Погибла женщина, еще один человек пострадал.

Произошедшая в ночь на 17 мая атака БПЛА стала одной из самых масштабных в столичном регионе с начала СВО. Всего над российскими регионами перехватили почти 600 дронов.