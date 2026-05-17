Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в селе Ильинском в Татарстане. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело об осушении озер в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело об осушении озер в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом послужило видеообращение местных жителей: с 2019 года неизвестные самовольно осушают местные водно-болотные угодья, спуская воду из озер в реку Сумку, чтобы построить на этом месте коттеджный поселок. Как отмечают заявители, обращения в компетентные органы результатов не дали.

Уголовное дело уже возбуждалось ранее, однако надзорное ведомство отменило это решение. Теперь СУ СК по Татарстану предстоит заново инициировать расследование, доложить о его ходе и результатах, а также о принятых мерах по решению проблемы жителей.

Влас Северин