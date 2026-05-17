В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело

Вечером 16 мая в Нижнекамске во время выгула собака породы бультерьер напала на 12-летнего ребенка. В результате девочка получила травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Животное не бездомное, отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Ход и результаты расследования взяла на контроль Нижнекамская городская прокуратура.

Влас Северин