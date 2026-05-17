Под Истрой восстановили движение поездов после атаки БПЛА

В Истринском округе Подмосковья восстановлено движение электропоездов, которое было нарушено из-за повреждения контактной сети во время ночной атаки БПЛА.

«Движение электропоездов в обе стороны восстановлено», — написала в «Макс» глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Повреждение контактной сети было зафиксировано возле станции Устиновка. На время ремонта от станции Румянцево до Волоколамска ходили компенсационные автобусы.

За ночь на подлете к Москве были сбиты около 80 БПЛА. В столице и Подмосковье есть раненые и погибшие. Всего с вечера 16 мая по утро 17 мая над регионами России было сбито 586 беспилотников — это была одна из самых массированных атак украинских БПЛА за все время СВО.