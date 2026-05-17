Две трети жительниц Челябинска хотят открыть свой бизнес

65% жительниц Челябинска мечтают открыть свой бизнес, сообщает платформа объявлений Авито со ссылкой на данные собственных исследований.

Чаще всего к мечтам об открытии собственного дела склонны молодые девушки в возрасте от 18 до 24 лет (71%). При этом у 19% уже есть четкая идея, какой именно бизнес открыть. А вот 31% женщин не интересуются предпринимательством совсем.

Большая часть опрошенных (52%) заявила о том, что хотела бы совмещать в своем бизнесе онлайн и офлайн каналы (52%). Еще 32% жительниц Челябинска вели бы дело только онлайн, а 12% — только офлайн. Самые популярные направления бизнеса — онлайн-торговля (34%), производство (27%), развлечения (21%), красота и здоровье (20%) и офлайн-торговля (20%).

Большая часть (46%) женщин хотели бы открыть свое дело самостоятельно. Еще 15% готовы привлечь в партнеры мужа. 14% — еще кого-то из родственников. И еще 25% готовы рассмотреть любой вариант из перечисленных выше.

Средняя сумма, которую готовы потратить на открытие дела — 300 тыс руб. При этом 32% хотели бы уложиться в 100 тыс руб, 50% — в сумму от 100 тыс до 300 тыс руб. Еще 5% готовы вложить от 300 тыс до 500 тыс руб, 4% — от 500 тыс до 1 млн руб., еще 9% — более 1 млн руб.

От немедленного открытия собственного дела женщин в Челябинске удерживает отсутствие уверенности в собственных навыках и опыте (39%), страх неудачи и финансовых потерь (38%) и нехватка стартового капитала (27%).

