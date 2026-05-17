Петербуржцы сообщают о масштабном сбое мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга утром 17 мая массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. По данным сервиса DownDetector, первый пик жалоб пришелся на два часа ночи, затем интенсивность снизилась, однако с 6–7 часов утра количество сообщений вновь резко выросло. Пользователи сообщают о неработающей мобильной связи и недоступности некоторых мессенджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый пик жалоб пришелся на два часа ночи

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Первый пик жалоб пришелся на два часа ночи

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Отметим, что в Ленинградской области более шести часов действовал режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что все воздушные цели были уничтожены на подлете к региону.

Кирилл Конторщиков