Солнце прогреет бизнес

Москвичей ждет 30-градусная жара на следующей неделе. Днем 17 мая еще возможна гроза, хотя воздух уже прогреется до 26 градусов. А уже с 18 мая столбики термометров поднимутся до +30 и выше. На этом фоне бизнес в сфере досуга готовится к началу высокого спроса. Многие яхт-клубы, речные круизные компании и глэмпинги у воды уже открыли сезон.

Есть надежды отбить потери прошлого лета с его переменчивой погодой, отмечает сооснователь глэмпинга «Под небом» и банного комплекса «Аура Спа» Сергей Петров:

«Жара, конечно, очень сильно влияет на спрос. К счастью для нас, на следующей неделе обещают солнце. Учитывая, что прошлое лето было откровенно неудачным и с погодой не повезло, нынешние +30 уже в мае внушают оптимизм. Если такая погода сохранится, сезон для загородных отелей Подмосковья может быть очень хорошим. Свободные места пока есть, но спрос традиционно растет от года к году. Дети еще учатся, сезон отпусков официально не начался. При этом есть интересная особенность: люди часто бронируют не тогда, когда видят прогноз хорошей погоды на конкретные даты, а именно в тот момент, когда за окном уже солнечно. Тогда им просто хочется выбраться на природу — и они меньше смотрят на прогноз. Мы уже готовимся к росту спроса: с понедельника усиливаем отдел продаж, чтобы быть готовыми к наплыву гостей».

Несмотря на то, что фактически сезон уже открылся, пока сравнивать спрос и покупательную способность сложно, говорит основатель сап-клуба Panda Sup Владимир Хромин:

«Зима была снежной, а по всем приметам это к хорошему лету. Если сравнивать с предыдущими годами, то уже сейчас видно приятное отличие: люди начали кататься на сапах очень рано, в мае стоит прекрасная погода. И речь идет не об отдельных клиентах — желающих много, люди готовы отдыхать и платить за это деньги, а это уже хороший знак. Москва есть Москва — спрос здесь всегда высокий. При этом сравнивать особенно не с чем: у меня нет статистики, чтобы, например, 15 мая в прошлые годы уже работала точка и было 100 клиентов против нынешних 50. Мы так рано раньше просто не начинали сезон. Иногда лето тоже приходило раньше, но мы не успевали подготовиться — то договоры с городом не были подписаны, то возникали другие организационные вопросы».

За пределами Москвы из-за жары тоже виден интерес к отдыху на воде. Однако сезон может быть не таким успешным из-за сложных экономических условий, допускает основательница яхтенного глэмпинга «Точка Немо» под Ярославлем Нина Синицына:

«Конечно, хорошая погода, а тем более жара, очень положительно влияет на спрос — особенно на спонтанный. В такие моменты всегда возникает всплеск интереса к загородному отдыху. Но если говорить о сезоне в целом, то он будет непростым. Сказывается снижение покупательной способности и общий тревожный новостной фон. Люди не хотят бронировать заранее, вносить предоплату и строить планы на несколько месяцев вперед. В выигрыше окажутся те объекты, которые смогут быстро подстраиваться под спрос здесь и сейчас. Мы уже пять лет на рынке и успели сформировать большую базу постоянных гостей. Около 50% продаж обеспечивают именно постоянные клиенты — это дает нам стабильность и уверенность в завтрашнем дне».

24 апреля в Москве официально открылась летняя речная навигация. Пляжный сезон должен начаться с приходом лета. К 1 июня обещают приготовить около 150 организованных зон отдыха у воды, включая частные. Сейчас их владельцы получают разрешения от Роспотребнадзора.

Александра Абанькова