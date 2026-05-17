Подал в отставку председатель Омского облсуда Петр Трапезников

Председатель Омского областного суда 56-летний Петр Трапезников подал прошение об отставке. Его заявление о сложении полномочий будет рассмотрено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) 26 мая, сообщили в ведомстве.

Судейскую карьеру выпускник военно-юридического факультета Военного института Минобороны РФ Петр Трапезников начал в августе 1996 года. Он был назначен судьей военного суда Иркутского гарнизона. В 2009 году возглавил этот суд. В мае 2016 года Петр Трапезников занял пост зампреда Иркутского областного суда по гражданским делам. Во главе Омского областного суда юрист встал в июне 2020 года. Глава государства Владимир Путин наделил его полномочиями на шестилетний срок.

