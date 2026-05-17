На севере Подмосковья продолжают отражать атаку беспилотников

На севере Московской области средства ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Власти города Лобня сообщили о последствиях на земле.

«Основные последствия сосредоточены в микрорайоне Красная Поляна, — заявила глава городского округа Анна Кротова. — В частности, зафиксированы повреждения в доме 7к3 по улице Спортивной».

Местное Краснополянское кладбище закрыли для посещения из-за обнаружения обломков дронов.

«Если вы не чувствуете себя в безопасности, на базе школы №6 организован пункт временного размещения... Для жителей других микрорайонов: на всех укрытиях (в основном это подвалы) есть информационные таблички. Ответственные люди в случае экстренной ситуации готовы открыть доступ в течение 10 минут», — уточнила глава округа. Также в городе организовали пункт временного размещения на базе школы №6.

При обнаружении обломков БПЛА местным жителям рекомендовано отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Ночью в Лобне были повреждены несколько многоквартирных домов. Пострадала женщина.