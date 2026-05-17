Издатель игр Konami заблокирует услуги для геймеров в России и Белоруссии

Японский игровой издатель Konami прекратит предоставление своих услуг игрокам из России и Белоруссии с 15 июня. Уведомление появилось на официальном сайте компании.

«Большое спасибо за использование KONAMI ID. Мы прекращаем предоставление услуг в России и Белоруссии с 6:00 (9:00 мск) в понедельник, 15 июня 2026 года», — указано в сообщении. В компании отметили, что в других регионах изменений в предоставлении услуг не будет. Причины такого решения не уточняются.

KONAMI ID используется для доступа к онлайн-сервисам компании. Например, у пользователей из России и Белоруссии исчезнет возможность играть в сетевые режимы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, eFootball, YuGiOh! и eBaseball.