Мошенники выманивают деньги у школьников перед ЕГЭ через «ключи» и «страховки»

Накануне единого государственного экзамена фиксируется рост мошеннических схем, нацеленных на школьников. Злоумышленники используют двухэтапный обман, предлагая «персональный подбор ключей» к контрольным измерительным материалам, а затем вымогают деньги за «пакет гарантированной страховки» и видеокурс якобы от составителей КИМ. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Период в преддверии проведения единого государственного экзамена традиционно сопровождается всплеском мошеннических схем», — пояснил господин Маклаков ТАСС.

Кроме того, фиксируются фишинговые сайты с оплатой «доступа к материалам» или «ускоренной подготовке» к ЕГЭ, а также предложения по покупке якобы слитых в интернет ответов на экзамен.

Кирилл Конторщиков