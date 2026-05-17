Главные анонсы 18–24 мая
Важные и интересные события предстоящей недели
18 мая, понедельник
В Париже начнется Открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос».
В Норвегии начнется визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.
19 мая, вторник
В Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
В Осло состоится саммит Индия — Северные страны с участием лидеров Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии и Швеции.
В Италии начнется визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.
В Страсбурге (Франция) пройдут переговоры представителей ЕС и США по вопросам законодательства для торговой сделки.
В Южной Корее начнется визит премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
В парламенте Китайской Республики Тайвань пройдет окончательное голосование по вопросу об импичменте главы администрации острова Лай Циндэ.
20 мая, среда
В Сучжоу (КНР) начнется встреча министров АТЭС, ответственных за торговлю.
21 мая, четверг
В Никосии начнется неформальная встреча министров экономики и финансов и глав центральных банков ЕС.
В Хельсинборге (Швеция) начнется встреча министров иностранных дел стран НАТО.
22 мая, пятница
В Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств государств — членов СНГ.
23 мая, суббота
В Москве пройдет неделя моды Volga Fashion Week.
24 мая, воскресенье
В Нью-Дели начнется визит госсекретаря США Марко Рубио.
На Кипре пройдут парламентские выборы.
В Калининградской области начнутся X Российско-китайские молодежные игры.
В Москве состоится финальный матч Кубка России по футболу сезона-2025/26 между командами «Краснодар» и «Спартак» (Москва).