Главные анонсы 18–24 мая

18 мая, понедельник

В Париже начнется Открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос».

В Норвегии начнется визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.

19 мая, вторник

В Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

В Осло состоится саммит Индия — Северные страны с участием лидеров Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии и Швеции.

В Италии начнется визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В Страсбурге (Франция) пройдут переговоры представителей ЕС и США по вопросам законодательства для торговой сделки.

В Южной Корее начнется визит премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

В парламенте Китайской Республики Тайвань пройдет окончательное голосование по вопросу об импичменте главы администрации острова Лай Циндэ.

20 мая, среда

В Сучжоу (КНР) начнется встреча министров АТЭС, ответственных за торговлю.

21 мая, четверг

В Никосии начнется неформальная встреча министров экономики и финансов и глав центральных банков ЕС.

В Хельсинборге (Швеция) начнется встреча министров иностранных дел стран НАТО.

22 мая, пятница

В Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств государств — членов СНГ.

23 мая, суббота

В Москве пройдет неделя моды Volga Fashion Week.

24 мая, воскресенье

В Нью-Дели начнется визит госсекретаря США Марко Рубио.

На Кипре пройдут парламентские выборы.

В Калининградской области начнутся X Российско-китайские молодежные игры.

В Москве состоится финальный матч Кубка России по футболу сезона-2025/26 между командами «Краснодар» и «Спартак» (Москва).