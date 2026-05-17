В Самаре усилят движение трамваев из-за матча «Крыльев Советов» и «Акрона»

В воскресенье, 17 мая, в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 30-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025-2026 между «Крыльями Советов» и «Акроном». Игра начнется в 19:00. На матче ожидается более 25 тыс. зрителей.

Трамвайно-троллейбусное управление Самары обеспечит усиленный контроль за движением трамваев маршрутов №№ 11, 12, 22, 24 и 25 до 22:30.

Для перевозки болельщиков будут запущены дополнительные трамваи №№ 11, 12 и 22. С 21:00 они будут ожидать пассажиров на остановке «Самара Арена».

Организаторы мероприятия рекомендуют пассажирам заранее планировать время прибытия к месту проведения матча.

