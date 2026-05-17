Новосибирский «Локомотив» сыграет за третье место Кубка России по волейболу

Волейбольный «Локомотив» и «Зенит - Казань» разыграют бронзовые медали Кубка России. Встреча состоится 17 мая в 16:00 по московскому времени.

Накануне новосибирский «Локомотив», который является действующим обладателем Кубка России, в полуфинале в пяти партиях уступил столичному «Динамо» — действующему чемпиону страны. По данным пресс-службы железнодорожников, по 15 очков набрали диагональный Илья Казаченков и доигровщик Омар Курбанов, 13 — у доигровщика Сэма Деру, 9 — у блокирующего Ильяса Куркаева (4 блока), 7 — у блокирующего Дмитрия Лызика и 6 — у связующего Симеона Николова (3 эйса).

В финале турнира «Динамо» сыграет против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

