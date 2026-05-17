Два бойца из Новосибирской области вернулись из украинского плена

Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Новосибирской области. Об этом в соцсетях сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева. 15 мая Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «205 на 205». «В этом обмене двое наших земляков, радость семей которых разделяем и мы»,- сказала госпожа Зерняева.

По данным омбудсмена, с начала года на родину возвратились 12 новосибирцев, которые находились в плену.

Илья Николаев