В Японии сгорел храм XV века

Вчера вечером в городе Такаока загорелся буддийский храм Дайхо-дзи, основанный еще в 1453 году, передает «Хоккоку Симбун». Главный деревянный зал храма полностью сгорел. Огонь также перекинулся на соседний выставочный центр и пустующий дом.

При храме жили две семьи — все они успели эвакуироваться и не пострадали. По данным местных СМИ, распространение огня удалось остановить к 22:20, по информации Fuji News Network, с пожаром справились только к трем утра.

Согласно местным онлайн-путеводителям, в храме хранились древние буддийские свитки XVI века кисти художника Хасэгавы Тохаку. Их судьба пока неизвестна.