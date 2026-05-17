Развожаев сообщил о разрушениях при налете БПЛА на Севастополь

Севастополь подвергся налету беспилотников. Была повреждена высоковольтная линия. Сейчас в разных частях города происходят перебои со светом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ремонтировать ЛЭП будут после отбоя тревоги, написал он в Telegram.

В районе Фиолент на юго-западе города упали осколки сбитых БПЛА на жилые дома. Три здания получили повреждения крыш и стен, добавил губернатор. Кроме того, были повреждены окна в нескольких домах в разных районах города.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор. Господин Развожаев добавил, что сейчас по украинским СМИ расходится информация о повреждении ТЭС, но он уверил, что это неправда.