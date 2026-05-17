Взрыв на военном заводе у Иерусалима назвали прошедшим по плану испытанием

В городе Бейт-Шемеш, который находится в 30 км от Иерусалима, произошел взрыв. СМИ сообщали о раздавшемся грохоте и большом огненном шаре, появившемся в небе. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

Позже выяснилось, что это произошло на территории полигона при заводе государственной оборонной компании «Томер», которая производит ракетные двигатели для ЦАХАЛа. В компании заявили, что это было контролируемое испытание, взрыв в этом районе «был произведен в соответствии с планом», передает The Times of Israel.

Газета «Маарив» отмечает, что жители ближайших районов не были предупреждены об испытаниях заранее, хотя обычно предварительные уведомления власти рассылают. По сообщению корреспондента Kan 11 Итая Блюменталя, израильтяне к такому объяснению отнеслись с подозрением. «Я еще раз переспросил у "Томера"... По их словам, испытание не провалилось.... Я спросил, как они объясняют появление огненного гриба — ответа не получил. Спросил, почему ночью и на исходе субботы? Ответили, что они работают в режиме 24/7»,— написал господин Блюменталь в соцсети X.

Источник «Маарива» в оборонной промышленности заявил, что подробности о сути испытания не разглашаются, но уверил, что все прошло успешно. «Видеозапись (со взрывом, появившаяся в сети.— "Ъ") показывает событие под определенным углом, однако этот ролик не отражает саму суть проводившегося испытания»,— цитирует газета своего собеседника.