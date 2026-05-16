Во Внуково и Жуковском сняли ограничения на полеты

Московские аэропорты Внуково и Жуковский принимают и отправляют самолеты в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

До этого авиагавани обслуживали рейсы по согласованию. Внуково работал с ограничениями с 14:28 мск. Жуковский — с 22:02 мск. С утра работу приостанавливали три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 38 БПЛА. Последний раз он сообщал об уничтоженном БПЛА в 22:15 мск. На месте падения обломков работают экстренные службы.