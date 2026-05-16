В Перми потушили открытый огонь в ангаре

В Перми пожарные потушили открытое горение в ангаре на улице Правобережной. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

Сейчас пожарные проводят проливку конструкций. «Удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие производственные и административные здания, а также предотвратить угрозу взрыва соседних резервуаров», — отметили в МЧС.

При пожаре никто не пострадал. До этого в МЧС сообщали, что возгорание удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м.