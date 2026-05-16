Один подросток погиб, десять человек пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Один несовершеннолетний погиб, еще десять мирных жителей получили ранения при атаках ВСУ на ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

Подросток 2010- года рождения погиб при «детонации взрывоопасного предмета» в Шахтерске, написал господин Пушилин. Еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести.

Один мужчина пострадал при ударе БПЛА по автомобилю на дороге Донецк — Горловка. На дороге Светлодарск — Дебальцево дрон ударил по машине, где находились два мужчины и одна женщина. Из-за атаки ВСУ беспилотником на Углегорск тяжело ранена женщина, пострадал мужчина. При «сбросе взрывоопасного предмета» с БПЛА в Центрально-Городском районе Горловки пострадали трое мужчин.

Всем раненым оказывается медицинская помощь. При атаках ВСУ на регион были повреждены дома, объект гражданской инфраструктуры, один грузовой и три легковых автомобиля в городских округах Енакиево, Дебальцево, Горловка.