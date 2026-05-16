В Лондоне одновременно прошли марш ультра-правых и пропалестинская акция

В Лондоне прошли две акции протеста — пропалестинская акция и шествие националистов «Объединим королевство» (Unite The Kindom). Протестующие выступали против иммиграционной политики британского правительства. Десятки тысяч человек прошли через центр города и провели митинги у парламента Великобритании, передает The Guardian.

Одним из организаторов «Объединим королевство» стал основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон. Корреспондент The Guardian сообщал, что в марше «Объединим королевство» участвовали преимущественно «белые мужчины». Они держали в руках кресты и плакаты. Некоторые были одеты в костюмы рыцарей-крестоносцев. Они разбрасывали листовки, в которых называли Британию «маяком света в темном мире — христианскую нацию, построенную на истине, чести и свободе». По подсчетам полиции, в марше приняло участие 60 тыс. человек.

Организаторы пропалестинского движения подсчитали, что к их акции присоединились не менее четверти миллиона человек — это «в 10 раз масштабнее», чем у «Объединим королевство». По оценкам полиции, на пропалестинском марше приняли участие до 20 тыс. человек. «Томми Робинсон пытался использовать свой протест, чтобы... разделить общество посредством расизма и исламофобии. Ему это не удалось»,— заявил один из организаторов пропалестинской акции Вейман Беннетт.

По данным Скотленд-Ярда, полиция задержала 31 человека. Протестующие начали расходиться с Парламентской площади и центральной улицы Уайтхолл. Полиция частично перекроет дорогу на время демонтажа установленных для митингов конструкций.