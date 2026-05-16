В Уфе расследуют смерть трехмесячного ребенка

Следственный отдел по Калининскому району Уфы управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту смерти трехмесячного ребенка.

По предварительным данным, утром 16 мая в квартире на улице Лесунова в уфимском микрорайоне Инорс сотрудники скорой помощи констатировали смерть мальчика. В это время он находился дома с отцом, отмечает пресс-служба управления СКР по Башкирии. При первоначальном осмотре не нашли видимых телесных повреждений, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи допрашивают родителей, сотрудников органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, исследуют жилищно-бытовые условия семьи.

Майя Иванова