В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 160 млн рублей

75-летняя пенсионерка в Санкт-Петербурге отдала мошенникам деньги и золотые слитки весом 8,8 кг. Общая сумма ущерба превысила 162 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и области.

Пожилая женщина обратилась в полицию Калининского района. По словам пострадавшей, мошенники позвонили ей и под предлогом декларирования денег убедили передать курьеру золото и денежные средства. Оперативная группа уголовного розыска задержала 34-летнего курьера мошенников по подозрению в совершении этого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Похищенные деньги и золото вернуть не удалось, сообщили в МВД. Сейчас устанавливаются соучастники и иные эпизоды преступлений злоумышленников.