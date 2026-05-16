Патрики «переехали» в «Лужники»

Новая модная локация в столице рассорила москвичей. Спортсмены жалуются, что «Лужники» стали притягивать публику с Патриарших прудов. Пользователи в соцсетях выкладывают десятки видео с обновленным спорткомплексом. В начале мая в там заработал зеркальный фонтан площадью 3,5 тыс. кв. м. В нем вода переливается через край, и ее гладь отражает окружающее пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По вечерам в «Лужниках» посетителей встречает световое и 3D-шоу на стенах Большой спортивной арены. Вокруг уютно разместились шезлонги, открылись рестораны и кафе. Пресс-служба комплекса активно ведет паблики, называя «Лужники» не только спортивным, но и лайфстайл-пространством. Конечно, это привлекает новую аудиторию, но какой ценой, задается вопросом спортсмен Евгений:

«Есть принципиально разные виды бега, и беговые тренировки лучше, проводить конечно, на специальном покрытии. У нас в Москве лето не такое длинное, все хотят побегать на улице. В связи со строительством новых ресторанов и не без участия, конечно, различных блогеров, сюда сбежались огромное количество людей, которые не имеют к спорту вообще никакого отношения.

Они курят кальяны, вейпы, пьют пиво, спрятав его в бумажных пакетах. Теперь "Лужники" стали тусовочным развлекательным центром, и это мешает занятиям спортом.

Наивно предполагать, что бегун сможет обогнать тех, кто несется на самокате, тем более если вдвоем на нем едут. Машины паркуются и высовываются капотом на дорожки. Люди просто приезжают и не понимают, где находятся. Для них это Патрики, Никитская, то есть такое тусовочное место».

Помимо праздно гуляющих горожан, москвичку Анастасию волнуют и вопросы безопасности. По ее словам, за последние недели ситуация с ней в «Лужниках» заметно ухудшилась:

«Я не занимаюсь здесь спортом, но я мама, которая привозит двух футболистов заниматься в секции. К 16 часам "Лужники" уже заполнены курящими, пьющими людьми. Высадить детей стало тоже проблематичным, потому что можно простоять полчаса в пробке. Поток, к сожалению, стал нескончаемым после открытия фонтана.

Кроме того, здесь участились кражи самокатов, у кого-то кроссовки украли. Снизился уровень безопасности абсолютно.

Неделю назад началась активная агитация, проходили везде рекламные акции, что открывается фонтан, рестораны. Кучу блогеров, я так понимаю, к этому привлекли. Многие гоняют на этих спортивных, безусловно, красивых машинах, но не место и не время для них».

Модные локации Москвы не впервые сталкиваются с негодованием публики. Например, десять лет назад закончилось терпение у жителей Патриарших прудов, и они потребовали запретить барам и ресторанам работать после 23 часов. В 2020-м там ограничили движение мотоциклов по ночам, а в 2021-м — автомобилей. Повторят ли «Лужники» судьбу Патриарших? И как избежать конфликта? Гендиректор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский считает, что можно найти и менее радикальное решение:

«Всегда появляются такие агломерации, где встречается и спорт, и те, кто приходит посмотреть на это. В "Лужниках", например, зимой работал VIP-каток, и никто не возмущался. Это было дорогостоящее, в общем-то, развлечение с определенными алкогольными напитками. Кроме того, это не только и не столько спортивная, но и концертная площадка. Но я согласен, в частности, с тем, что припарковать свой автомобиль в этой локации стало достаточно тяжело. Если город разрешил строительство ЖК на территории "Лужников", то встает вопрос, как будут попадать домой жильцы этих комплексов во время больших спортивных состязаний или концертов. Здесь надо находить какую-то золотую середину.

Так, когда закрывали заезды на Малый и Большой Патриаршие переулки, жильцы просто не могли попасть к себе. Там была реальная проблема. Люди не могли спать, потому что было шумно. Что касается "Лужников" то, это огромная площадка.

Городу нужно дать горожанам еще какое-то пространство, в котором они могли бы не только заниматься спортом, но гулять, развлекаться и проводить время не по-спортивному».

Собеседники “Ъ FM” рассказали, что они обращались в администрацию спорткомплекса с вопросом, когда будет решена эта проблема. Также некоторые спортсмены готовятся составить петицию на mos.ru. “Ъ FM” также направил запрос в «Лужники» с просьбой пояснить, поступали ли эти жалобы и какие меры администрация будет принимать.

Анна Кулецкая