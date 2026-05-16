Лихачев рассказал об инциденте с дроном на Запорожской АЭС

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава госкорпорации также сообщил о двух пострадавших сотрудниках ЗАЭС. Они получили ранения при ударе БПЛА по их машине. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ранение второго — средней тяжести.

Алексей Лихачев отметил, что беспилотники «охотятся на грузовые машины и автобусы». Из-за этого в город-спутник ЗАЭС Энергодар сложно доставить питание и продукты первой необходимости. По словам главы «Росатома», участившиеся атаки в районе станции станут главной темой на предстоящих консультациях России и Международного агентства по атомной энергии.

