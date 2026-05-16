Стриминги включают «Форсаж»

По киновселенной «Форсаж» выпустят четыре сериала. Информацию подтвердил американский актер и кинорежиссер Вин Дизель, который снялся почти во всех основных картинах франшизы. Он лично станет продюсером всех проектов. Сюжеты будут посвящены отдельным историям героев, знакомых поклонникам «Форсажа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal Pictures Фото: Universal Pictures

Компания NBC Universal уже активно разрабатывает одно из анонсированных шоу, его покажут на платформе Peacock. Остальные три находятся пока только на ранней стадии обсуждений. Но сериальный формат не очень подходит для «Форсажа», считает кинокритик и автор Telegram-канала «Я и орсон уэллс» Павел Пугачев:

«Самая интересная новость касательно проекта — это то, что первый фильм этой знаменательной серии показали в ретроспективной программе Каннского кинофестиваля к 25-летию с выхода первой картины. Это важно, так как таким образом он получает полноценное признание как часть истории кино, которую, как известно, пишут не только шедевры, но и яркие в своих категориях ленты.

Что же до перспектив с сериалами, то тут хочется получить какую-то большую конкретику: какой будет сюжет, временной отрезок, что это будут за персонажи, будет ли это новая история либо некий перезапуск. Но телесериальный, даже стримингово-сериальный формат этой истории немножко вредит, потому что сама эта франшиза все-таки в первую очередь полноценный киноаттракцион. Это большие яркие зрелищные фильмы, рассчитанные именно на кинотеатральный опыт.

При переносе на малый экран они довольно многое теряют как в своем обаянии, в своем очаровании, так и в смысле просмотра.

Потому что "Форсаж", как бы мы к нему ни относились, это редкие картины, которые притягивают широкого зрителя в такую подзабытую вещь, как кинотеатры».

Сценарий пилотного эпизода сериала по вселенной «Форсажа» напишут телепродюсер Майк Дэниелс, который работал над «Дневниками вампира», и Вулф Коулман, известный по криминальному проекту «Оттенки синего». Никаких подробностей о сюжете и актерах пока нет. Релиз обещают после 11-го фильма, по словам создателей, последнего. «Форсаж навсегда» планируется выпустить в 2028 году. Общие мировые кассовые сборы всей франшизы (а это 11 основных картин) превысили $7 млрд. Это сделало серию одной из самых прибыльных в истории кинематографа.

С коммерческой точки зрения проект уже почти полностью исчерпал свой потенциал, уверен совладелец и шеф-редактор онлайн-журнала Filmz.ru Сергей Горбачев:

«С одной стороны, это абсолютно закономерный шаг для современной индустрии, где каждая крупная франшиза мечтает стать собственной киновселенной уровня Marvel или "Звездных войн". С другой, одновременно четыре ТВ-проекта выглядят уже не как развитие бренда, а как попытка выжать из него все возможное.

Есть ощущение, что Вин Дизель отчаянно пытается удержаться в статусе большой голливудской звезды старой школы. Делает он это ровно тем же способом, что и Сталлоне когда-то, цепляясь за собственные культовые франшизы. У того это были картины про Рокки и Рэмбо, а у Дизеля это "Форсаж" и "Хроники Риддика".

Это уже давно не просто фильмы, а личные бренды, без которых их экранный образ начинает рассыпаться. Неслучайно, кстати, Дизель годами анонсирует продолжение "Риддика", спин-офф и новые ответвления "Форсажа", даже когда студии официально ничего не подтверждают.

Тут еще проблема в том, что индустрия довольно сильно изменилась. Если во времена Сталлоне можно было десятилетиями жить на одной франшизе, то сейчас зритель устает гораздо быстрее.

И если основной проект уже испытывает признаки творческого истощения, то распыление на сериалы может только ускорить этот процесс, особенно у франшизы, которая из уличного кино про гонки давно превратилась в почти супергеройский аттракцион».

Семь лет назад Netflix уже выпускал мультсериал по «Форсажу». Он продержался два сезона и, судя по оценкам, зрителям не очень понравился. На агрегаторе Rotten Tomatoes у него не больше 64% положительных отзывов.

Ангелина Зотина