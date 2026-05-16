До 26 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников

На подлете к Москве силы ПВО сбили еще шесть беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают спецслужбы.

Об уничтожении четырех БПЛА господин Собянин сообщил в 17:06 мск. Сообщение о еще двух сбитых дронах опубликовано в 17:12 мск. Всего с начала суток силы ПВО сбили 26 беспилотников. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Московский аэропорт Внуково работает с ограничениями. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с профильными ведомствами. По данным Росавиации, в таком режиме авиагавань работает уже около трех часов.