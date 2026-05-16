Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (слева) и президент России Владимир Путин во время переговоров Кремле (январь 2026 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (слева) и президент России Владимир Путин во время переговоров Кремле (январь 2026 года)

Главы двух государств обсудили ситуацию вокруг Ирана. Обе стороны отметили, что конфликт необходимо решить мирным путем через переговоры. Президенты сошлись во мнении, что участники конфликта должны выработать компромиссные решения с учетом интересов всех стран региона.

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь его страны в обменах военнопленными с Украиной. Обсуждалось также сотрудничество России и ОАЭ в политической и торгово-экономической областях. Президенты договорились продолжать активные двусторонние контакты.