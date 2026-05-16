В Энгельсе начали строить парковку у городского пляжа

В Энгельсе на ул. Трудовой напротив городского пляжа начали строить парковку. Сейчас подрядчик устанавливает бордюрный камень, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Далее по плану проведут подготовку основания, щебенение и укладку двух слоёв асфальта. Парковка рассчитана на 90 машин. Работы планируется завершить в июне.

Господин Леонов также отметил, что в этом году в городе появятся еще пять парковок — в микрорайоне Энгельс-1, на ул. Красноармейской, в Больничном переулке у поликлиники, а также на площади Свободы у дома №16. Средства выделены из районного бюджета.

Нина Шевченко