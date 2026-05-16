В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля составила 1,62 млн рублей

Средняя стоимость подержанного автомобиля в Татарстане по итогам апреля составила 1,62 млн руб., практически не изменившись относительно предыдущего месяца. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе платформы «Авто.ру Бизнес».

Среди популярных моделей заметнее всего подешевели Skoda Yeti (–13,6%, до 727 тыс. руб.), Chevrolet Spark (–6,8%, до 502 тыс. руб.) и Daewoo Nexia (–6,7%, до 198 тыс. руб.). Также снизились цены на Mercedes-Benz GLE (–6,5%, до 7,03 млн руб.) и Tank 500 (–4,5%, до 4,73 млн руб.).

В апреле на вторичном рынке впервые с ноября прошлого года зафиксирован рост предложения со стороны дилеров на 8%, тогда как общее число активных объявлений увеличилось лишь на 1%.

