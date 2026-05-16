Более 400 спортсменов пройдут отбор в Пензе на Специальную Олимпиаду в Чили

На следующей неделе в Пензе стартует Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. Соревнования по роллер-спорту примет «Дизель-Арена», а по плаванию — Дворец водного спорта «Сура», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона отметил, что в регион приезжают более 400 спортсменов из разных субъектов РФ. Пензенские соревнования станут отборочными для национальной команды, которая поедет на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады 2027 года в Сантьяго в Чили.

«Поддерживаем миссию Спецолимпиады по вовлечению в спортивное движение людей с особенностями здоровья. Спорт укрепляет и объединяет», — написал губернатор в своем канале в MAX.

