32 бойца СВО из Саратовской области идут на праймериз «Единой России»

32 участника СВО из Саратовской области подали заявки на участие в праймериз «Единой России». Среди них — семеро финалистов кадровой программы «Наши Герои», сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Ветераны спецоперации, по словам главы региона, занимаются патриотическим воспитанием, волонтерством и отправляют гуманитарные грузы. Они также реализуют собственные проекты, направленные на развитие области.

Господин Бусаргин подчеркнул, что опыт бойцов важен для социальных инициатив. «Как подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Путин, государству необходимо опираться на тех, кто доказал свою готовность служить Родине», — написал губернатор.

