ЧБК выиграл четвертый матч финала Суперлиги России по баскетболу

В Химках прошел четвертый матч финальной серии Суперлиги России по баскетболу. Местные «Химки» принимали челябинский ЧБК.

Челябинцы в первой четверти создали себе солидный отрыв — 31:15. Однако в дальнейшем хозяева площадки постепенно смогли ликвидировать отставание, а за две с небольшим минуты до конца четвертой четверти они впервые в матче вышли вперед в счете — 73:72. Финальные секунды основного времени не выявили победителя, и игра ушла в овертайм — 78:78.

Дополнительное время осталось за ЧБК — победа со счетом 89:81.

Лучшими в составе челябинцев стали американские легионеры. Кортез Эдвардс набрал 20 очков, 11 поборов и шесть передач, Натаниэль Поллард-младший добавил к этому свои 15 очков и 11 подборов с шестью передачами.

ЧБК ведет 3:1 в серии до четырех побед. Пятый матч противостояния, который может стать решающим, пройдет в Челябинске.

Дмитрий Моргулес