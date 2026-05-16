В Петергофе открыли сезон фонтанов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 16 мая дал команду на запуск фонтанов в Нижнем парке Петергофа, официально открыв весенний праздник фонтанов. Об этом сообщили в Смольном.

В 2026 году мероприятие посвятили Году единства народов России.

«Петергоф — достояние всех народов нашей страны и символ их единства. Его строила вся Россия. Великий замысел Петра, проекты знаменитых зодчих воплощали лучшие мастера со всех уголков Империи. Два века они создавали это чудо архитектуры»,— отметил Александр Беглов.

Во время праздника посетителям рассказали о вкладе различных регионов страны в создание архитектурного ансамбля Петергофа. Кроме того, в Большой оранжерее Нижнего парка гости могли бесплатно отправить открытки своим близким в любой регион России и поделиться впечатлениями от мероприятия.

Матвей Николаев