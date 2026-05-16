ФК «Челябинск» завершил сезон ничьей с ярославским «Шинником»

Футбольный клуб «Челябинск» провел заключительный матч дебютного для себя сезона в ФНЛ — первой лиге Чемпионата России. На домашнем поле челябинцы принимали ярославский «Шинник».

Гости открыли счет уже на 4-й минуте матча — отличился Денис Миронов. Впрочем, хозяева быстро отыгрались и даже вышли вперед – сначала красивый удар удался Гаррику Левину, а потом мощный удар в ближнюю «девятку» оказался на счету Тимура Жамалетдинова. Однако удержать победный счет челябинцам не удалось — Миронов оформил дубль.

2:2 — ничья, которая подняла ФК «Челябинск» на девятое место в турнирной таблице. В случае, если московское «Торпедо» в последнем матче сезона обыграет красноярский «Енисей», челябинцы опустятся на 10-е место.

Дмитрий Моргулес