СК проводит проверку после гибели ребенка в реке в Саратовской области

Саратовские следователи начали проверку после гибели 10-летнего мальчика на водоеме. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Трагедия произошла в Дергачевском районе. Тело ребенка обнаружили 16 мая в реке Алтата в селе Петропавловка Питерского района.

Признаков насильственной смерти нет. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Ведомство призывает граждан строго соблюдать правила поведения на воде и не оставлять детей без присмотра.

Нина Шевченко