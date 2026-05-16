Суд арестовал 16 фигурантов дела о массовой драке на птицефабрике «Синявинская»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 16 фигурантов уголовного дела о массовой драке на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

16 человек отправили СИЗО после массовой драки на Синявинской птицефабрике

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ 16 человек отправили СИЗО после массовой драки на Синявинской птицефабрике

Всех обвиняемых арестовали на два месяца. Им вменяют хулиганство, совершенное группой лиц.

Всего суд рассмотрел 28 материалов, поступивших от следствия после конфликта на предприятии в поселке Приладожский. При этом по 12 ходатайствам суд отказал в избрании меры пресечения, поскольку следствие не предоставило достаточных доказательств причастности задержанных к преступлению.

Массовая драка произошла 12 мая на территории птицефабрики. По предварительной информации, конфликт возник между выходцами из стран Средней и Южной Азии и впоследствии перерос в крупную потасовку, в которой участвовали около 60 человек.

После происшествия более 20 участников конфликта были госпитализированы, часть из них находится в тяжелом состоянии.

Матвей Николаев