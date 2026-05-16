После пожара на АЗС в Пятигорске возбуждено уголовное дело

В Пятигорске локализован пожар на автозаправочной станции, возникший после взрыва при разгрузке газовоза. Как сообщили в МЧС России, пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Владимир Владимиров также сообщил, что взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах рядом с АЗС. По его словам, жителям окажут помощь в восстановлении остекления.

По информации властей Ставропольского края, в результате инцидента пострадали не менее шести человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Взрыв произошел днем на улице Ермолова. К тушению пожара были привлечены более 40 человек.