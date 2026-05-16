Пекин показывает лидерские приемы

Владимир Путин едет в Китай вслед за Дональдом Трампом. Визит пройдет с 19 по 20 мая, сообщили в Кремле. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры РФ и КНР обсудят отношения между странами, поговорят о главных мировых событиях и, как ожидается, подпишут совместное заявление на высшем уровне, а также другие документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На этой неделе Пекин посещал американский президент. Он провел там три дня, с 13 по 15 мая. По итогам стороны, по сообщениям самого Трампа, заключили ряд «фантастических сделок». И вряд ли можно считать совпадением скорый визит в КНР Владимира Путина, отметила президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Оба лидера, и китайский, и американский, оставили за рамками разговоры о многополярности, совершенно явно всем дав понять, что речь идет о новой биполярности. Если говорить об итогах этого визита, то они не впечатляющие. На этом фоне Китаю очень важно продемонстрировать, и Вашингтону, и всему миру, что Пекин соблюдает баланс. Я думаю, поэтому после визита американского президента следует визит российского. Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, экономического и военно-технического. Неизбежно станут обсуждаться вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом и касающиеся Ирана и разблокировки Ормузского пролива.

При этом обо всех итогах мы знать не будем. Я не исключаю, что на декларативном уровне, чтобы показать, что Китай имеет другую игру, контрбаланс в отношениях с Соединенными Штатами, Пекин покажет готовность к более тесному сотрудничеству с РФ. Возможно, в связи с тем, что Трамп и его администрация хотели оторвать ее от Китая или Китай — от России.

Сейчас уровень заинтересованности Москвы в углублении сотрудничества по разным линиям, и экономической, и военно-технической, с Пекином очень высок.

Визит важен и для ЕС, поскольку европейцы очень боятся, и об этом пишут некоторые комментаторы, раздела мира, так сказать, на троих. Но этого не будет. Но они тем не менее этого опасаются и поэтому не следуют призывам Трампа объявлять торговую войну Китаю».

За время своего президентства Владимир Путин посещал Китай около 20 раз. Предыдущая поездка состоялась в конце августа-начале сентября прошлого года. Тогда стороны подписали больше 20 документов, в том числе и меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Этот проект планируется с 2006-го, но его строительство откладывалось, потому что стороны еще не договорились о коммерческих условиях, напомнил независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин:

«Если говорить про энергетику, считаю, что в большей степени этот визит будет формальным. Скорее всего, проработают и вынесут на стол переговоров отдельные вопросы, связанные с дальнейшим развитием трубопроводного газового маршрута по "Силе Сибири-2". Там, напомню, еще пока нет согласованных коммерческих условий по поставке газа по этому маршруту. Именно это и притормаживает активную стадию строительства этого трубопровода.

Лидеры смогут обсудить ход строительства и развитие атомной электроэнергетики. Напомню, там сейчас возводятся две атомные электростанции. И третьим вопросом может стать именно аспект, связанный с поставкой жидких углеводородов, в частности, нефти. Надо понимать о том, что Китай сегодня находится в некоем рисковом положении в связи со сложностями в Ормузском проливе. Ему необходимо иметь гарантии запитки своей экономики энергетикой. Такими источниками могут быть как американская нефть, о которой как раз отчитывался Дональд Трамп, так и увеличение поставок из России».

Между тем в Кремле отметили, что Москва пока не получала от Пекина информацию о переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина, но рассчитывает на обмен мнениями на будущей встрече.

Анна Кулецкая