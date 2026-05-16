Астраханский губернатор сообщил об утверждении единой поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, утверждающий единые базовые меры поддержки участников СВО и членов их семей для всех регионов страны. Документ был подготовлен комиссией Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавляющий эту комиссию.
Целью нововведения становится установление стандартов региональной и муниципальной помощи вне зависимости от места, откуда боец уходил на фронт и куда вернулся.
При подготовке указа была проведена аналитическая работа по выявлению и систематизации наиболее востребованных мер поддержки, а также согласованию с руководствами регионов. Кроме того, определены категории получателей и сроки действия мер. Помощь будет действовать как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Для семей погибших воинов и ветеранов-инвалидов поддержка становится бессрочной.
По мнению главы комиссии Госсовета, принятое президентом решение повысит эффективность государственной заботы о ветеранах и их семьях.