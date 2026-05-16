Подросток пострадал при ударе беспилотника в Шебекино

В городе Шебекино в результате удара беспилотника ВСУ пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По данным властей, дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего планируется перевод в детскую областную клиническую больницу.

В результате удара повреждения получили жилой дом и соседнее домовладение. В одном из зданий выбиты окна, повреждены фасад и забор, в соседнем доме пострадало остекление.

