Спикер гордумы Астрахани Седов возложил цветы на Мамаевом кургане

Спикер гордумы Астрахани Игорь Седов и руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов в составе делегации форума «Единство народов России как высший смысл патриотизма» посетили Мамаев курган. Господин Седов возложил цветы к тумбам городов-героев, Вечному огню в Зале Воинской Славы, на могилу маршала Василия Чуйкова, на Малую братскую могилу, к памятным знакам и мемориальным плитам на кладбище, сообщили в пресс-службе гордумы.

Участники форума также возложили цветы к памятному знаку «Слава астраханцам — защитникам Сталинграда 1942-1943 гг.», открытому на Мамаевом кургане в 2023 году при участии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Монумент создан на пожертвования жителей Астраханской области.

В Сталинградской битве участвовали более 25 тыс. астраханцев, 4 тыс. из них похоронены в Волгоградской области. В ноябре 2022 года указом президента России Астрахани присвоено звание «Город трудовой доблести» за вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне.

