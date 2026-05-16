Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти 163 млн рублей и золотые слитки

В Санкт-Петербурге мошенники похитили у 75-летней пенсионерки деньги и золотые слитки на общую сумму около 163 млн рублей. По подозрению в участии в преступлении задержан предполагаемый курьер, сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 163 миллиона рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 163 миллиона рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В полицию Калининского района обратилась жительница Большой Разночинной улицы. По ее словам, с апреля ей звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования средств убедили передать курьеру крупную сумму денег и золотые слитки, оставшиеся после смерти мужа.

Как уточнили в полиции, женщина передала злоумышленникам 8,8 килограмма золота, а общий ущерб составил 162,95 млн рублей.

Подозреваемого в роли курьера задержали утром 16 мая на улице Демьяна Бедного. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД добавили, что похищенное имущество пока не найдено.

Матвей Николаев