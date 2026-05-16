В Бангкоке при столкновении поезда с автобусом погибли восемь человек

В Бангкоке грузовой поезд столкнулся с общественным автобусом. Погибли восемь человек, еще 15 пострадали, сообщает газета Nation.

ЧП случилось в районе станции Маккасан. По предварительным данным, грузовой поезд врезался в автобус, который после этого загорелся. Также от удара пострадали несколько машин и мотоциклов. Двое пострадавших получили серьезные ранения. Район ДТП оцепили.

Заместитель министра транспорта рассказал, что автобус застрял на железнодорожных путях. Поезд, попавший в аварию, перевозил тяжелые контейнеры и не смог вовремя затормозить перед столкновением. Власти пообещали выплатить пострадавшим компенсации.