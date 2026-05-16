В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнили на 58%

В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 58%. В эксплуатацию введено более 1,84 млн кв. м. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса.

По линии коммерческого строительства сдано 70% от плана — 80 многоквартирных домов общей площадью более 725 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 38%: из 108 запланированных домов завершено строительство десяти объектов площадью более 57 тыс. кв. м.

В сфере индивидуального жилищного строительства введено 1,061 млн кв. м, что составляет 54% от плана.

Анар Зейналов